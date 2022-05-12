澳洲深海研究中心近日在印度洋進行研究，於6500公尺深海發現一款深海魚，體長約10至25公分，全身沒有鱗片，乍看之下宛如果凍，一旦離開高壓與低溫的深海，身體就會變得很脆弱，因為溫度的變化而出現融化的狀況。

根據《每日郵報》報導，麥德魯基金會（Minderoo Foundation）與西澳大學合作組成深海研究中心「Minderoo University of Western Australia Deep Sea Research Centre」，日前前往印度洋東南部，探索海底迪亞曼蒂納斷裂帶（Diamantina Fracture Zone），該區域由深達7100公尺的山脊和海溝組成，研究人員在6500公尺的深度放置儀器約8小時，測量海底的氧氣量、鹽度並拍攝被誘餌吸引的海洋生物。

參與研究的西澳大學賈米森教授（Alan Jamieson）提到，他們意外拍攝到名為「snailfish」的深海魚，屬於獅子魚科（Liparidae），主要生活在海面下6500多公尺、溫度僅2度的地方，「牠們一旦被帶到水面，表面體溫就會出現劇烈變化，導致身體開始融化，因此能夠研究的時間非常短，雖然牠們困在陷阱裡，但看起來像是被煮熟了」。

賈米森教授進一步補充，「snailfish在過去1000萬年裡，從未到過溫度超過25 度的地方，牠們一旦被帶上船，可能只有20分鐘能保存牠們，無法放在桌上拍攝，因為牠們會因為溫度變化而開始融化，牠們不像平常所見長相怪異的深海生物，沒有能夠發光的身體，或是擁有巨大的牙齒，而且身體也不大，這種魚僅10至25公分」。

而早在2018年9月，科學家也曾在秘魯海岸附近的太平洋海面下近8000公尺處發現一種新的「snailfish」，牠們的臉看起來都很悲傷、皺著眉頭，像是在做鬼臉，身體由半透明凝膠組成，沒有鱗片覆蓋，但有關牠們的相關資訊仍待研究，而此次發現也讓研究員了解印度洋獨特的生態系統，也得知「snailfish」的生活地區更加廣泛。