大象是非常有靈性的動物！瓜地馬拉一間動物園裡的大象與羚羊生活在同一柵欄裡，日前一隻羚羊不小心落到水池裡，大象發現後似乎非常焦急，不斷發生哀號呼救，期間還伸出象鼻，試圖將對方拉上來，所幸有工作人員趕來幫忙，羚羊才得以爬上岸，過程讓圍觀遊客看了非常感動。

動物園一頭大象發現羚羊落水後，感到非常得緊張，不斷發生聲音向動物園人員求助。(影片來源/YouTube/Prensa Libre)

根據《每日郵報》報導，遊客拉雷納（Maria Isabel Diaz Ruiz de Llarena）日前至瓜地馬拉的拉奧羅拉動物園（La Aurora Zoo）參觀，期間看到一隻大象不斷哀號，牠發現水池裡有一隻落水的羚羊，遲遲無法順利上岸，擔心對方恐喪命，因此發出求救聲，一度還用象鼻抓住樹枝，希望以此將羚羊拉出水池。

而動物園工作人員發現後，便下水將羚羊推上岸，期間大象仍非常擔心，不斷在旁邊踱步，直到羚羊脫困後，牠才冷靜下來，現場遊客看了非常感動，而拉雷納也將過程拍攝下來並分享至臉書，表示「今天有幸目睹到一幕感人畫面，一頭大象發現羚羊落水後，牠不斷出聲警告動物管理員」，這段畫面也在網路上引發討論。

動物園獸醫師斯特里丁格（Alejandro Striedinger）表示，這一頭大象名叫「Trompita」，現年60歲，原本生活於當地一個馬戲團，之後才被解救出來，目前已在動物園待了14年，與羚羊生活在同一個柵欄裡，彼此關係和睦，「而落水的羚羊其實沒有危險，柵欄內的水池分為深淺兩區，都是有經過安全考量，動物落水基本上都能自行爬上岸」。