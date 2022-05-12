不少人喜歡體驗刺激有趣的遊樂設施，但也經常傳出意外事件。阿根廷一名男子近日去體驗高空彈跳，未料綁在腳上的安全繩突然斷裂，導致他從13層樓高的空中墜入水裡，嚇得一旁的女遊客立刻放聲尖叫，所幸男子送醫檢查後，確認沒有生命危險。

根據《每日郵報》報導，這起意外事件發生在薩爾塔省（Salta）的卡布拉克拉水壩（Cabra Corral Dam），一名36歲男子日前來體驗高空彈跳，據了解這裡的跳台高度達131英尺（約40公尺），相當於13層樓高左右。從網路上流傳的影片可以看到，男子起初開心地朝著鏡頭揮手，接著大吼一聲就勇敢往下跳，未料他腳上的彈力安全繩突然斷裂，導致男子頭部朝下直接掉入水中，原本刺激的高空彈跳瞬間變成恐怖的自由落體。

一旁的女遊客見狀立刻嚇得發出尖叫聲，還用西班牙語直呼：「發生什麼事！」，所幸有救援船立刻駛向男子的落水處，將他救上岸。報導指出，男子雖然沒有生命危險，但有體溫過低、肌肉疼痛以及多處傷口，事後被送到附近醫院進行檢查與治療。

經過初步調查發現，由於高空彈跳營運公司「Extreme Games Salta」的人為疏失，沒有將安全繩正確連接在設施上，繩子因負荷不了男子的重量，導致這起意外發生，目前警方已經介入調查。