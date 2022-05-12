蘇格蘭福爾柯克一名女子日前開車與朋友出門，發現一名站在公車站旁的男子，竟被一條巨蟒纏住身體，而且在原地手舞足蹈，讓她們看了非常驚訝，起初以為男子遇到麻煩，但仔細看才發現，蟒蛇似乎是他的飼養的寵物。

根據《每日紀事報》報導，居住在福爾柯克的潔德（Jade Wilson）日前與朋友艾希頓（Matilda Ashton）開車出門，打算至連鎖速食店用餐，豈料經過卡梅倫（Camelon）某處公車站牌時，發現一名等車男子身上竟纏著一條巨蟒，起初以為他遇到麻煩，但仔細一看才發現，男子似乎非常享受。

潔德當下覺得非常有趣，因此拿出手機拍攝，男子發現後還張開雙臂，任由巨蟒在他的身上爬竄，讓她們感到相當驚奇，不久她們就繼續朝目的地前進，開車臨走前還轉身查看，發現男子似乎非常享受與蟒蛇玩樂的過程，繼續站在原地與蟒蛇共舞，隨後潔德將這段影片分享至抖音，引發網友討論。

網友表示「男子好像把蟒蛇當成他身體的一部分了」、「這走在路上真的會嚇到人，而且蟒蛇還這麼大條」。潔德提到，事後詢問附近住戶，才知道這名男子在當地小有名氣，他養了約19條蛇。而蘇格蘭防止虐待動物協會表示，把蟒蛇帶到戶外，只要牠未出現身體不適或遭受攻擊，其實都不是虐待動物的行為。