大陸湖北有一座「最孤獨的動物園」，園區內飼養黑熊、猴子、野豬等，但全由一名82歲老翁照顧，但隨著時代改變，動物園設計老舊，不再吸引遊客前來參觀，一天來客數甚至只有3人，但老翁仍舊死守動物園長達33年，背後故事讓人非常感動。

綜合陸媒報導，位於湖北的恩施鳳凰山森林公園動物園由82歲羅應玖經營，他不只是動物園的負責人，同時身兼飼養與清潔等工作，他出生於1940年，並在1964年參軍，退役後被調到恩施一所中學任職，之後又被調到清江電影院，負責電影院保全工作，而從小就非常喜歡動物的他，發現不少人會至山區捕捉麂與野雞，並拿到城市裡販賣，讓他看了非常不忍，因此花錢購買被賣的野生動物並帶回家飼養。

羅應玖飼養的動物越來越多，便與電影院的老闆討論，某次將動物帶到電影院供民眾觀賞，當時一張票賣5毛錢，吸引許多居民來觀看，直到1989年，恩施州政府以「民辦官助」的名義，在山腳下替羅應玖創辦了一間動物園，也是恩施第一座動物園，他一邊上班一邊經營，直到1993年退休，才全心投入動物園，但由於當地林業部門經費不足，因此羅應玖只能獨自經營，並未獲得長期補助。

羅應玖剛開始經營動物園時，吸引不少當地居民參觀，但隨著時代改變，越來越多動物園出現，而羅應玖的動物園沒有競爭性，而且園區設計也不便民眾觀賞動物，因此逐漸沒落，一天來客數經常只有3人左右，為了吸引顧客造訪，羅應玖還將門票價格從20元下調至10元，但依舊沒有效果，為了照顧動物們，羅應玖甚至花光他所有的退休金，導致生活過得很辛苦，他的妻子無法忍受，最終選擇離婚。

由於羅應玖缺乏飼養知識，也沒有動物福利觀念，因此園區內設計基本都是鐵欄，雖然動物園的條件簡陋，但他照顧動物非常用心，而且園區裡全是被棄養、當食物販售、受傷的動物，他曾花3千元人民幣（約新台幣1.3萬元）救下一隻差點被宰殺的黑熊「乖乖」，還有幾隻被圈養的猴子，由於牠們年事已高，因此被飼主轉讓給羅應玖照顧，園區內還有斷尾的孔雀等，不僅如此，他還收養了20幾條流浪狗及貓。

羅應玖表示，「要用心對待動物，不能冷落牠們。對動物就要像對小孩，要有誠懇和理解的態度」，2006年鳳凰山森林公園打算進行改建，動物園也被列入名單，當地林業部門要求動物園搬遷，但卻因選址問題無法達共識，儘管獨自經營動物園非常辛苦，但羅應玖依舊不放棄，擔心動物園若關閉了，受傷的動物將無家可歸，而近日該間動物園受到關注，相關單位已派人負責整理動物園附近環境，也會請人員與羅應玖進行溝通，提供協助。