時序來到5月後，天氣逐漸變熱，再加上近日經常下雨，有不少蚊子開始出沒。近日日本電視節目邀請專家，分享蚊子喜歡的溫度，還有哪種血型與特徵的人最容易被蚊子咬，同時也破解小時候經常聽到的迷思，究竟在蚊子包上用指甲壓出「十」字，有沒有止癢的效果呢？

日本節目《知りたいッ！（想知道！）》近日採訪害蟲防除技術研究所的所長白井良和，為大家分享各種和蚊子有關的資訊。首先蚊子的活動時間從4月下旬到11月下旬，其中7月到9月為高鋒期，然而蚊子並不是溫度越高越活躍，白井良和曾做過實驗，把蚊子分別放入26°C和37°C的盒子，並將手臂伸進去，結果發現26°C時被叮了7個包，37°C則未被叮咬，由此可知蚊子在高溫下也會變得遲鈍。

而二氧化碳、體溫、汗和腳臭，是吸引蚊子叮咬的4大關鍵因素，因為汗水所含的乳酸和氨基酸、腳臭的戊酸都會吸引蚊子；新陳代謝較快的小孩和孕婦也都因為體溫較高，而容易被蚊子叮咬；另外蚊子會被二氧化碳吸引，常喝碳酸飲料的人會從呼吸和皮膚釋放出更多的二氧化碳，所以比起一般人更容易成為蚊子的「獵物」。

再者若以血型劃分，O型的人最容易被蚊子咬，接著是B型、AB型，最少被咬的則是A型；衣服顏色則是以穿著深色衣服的人較容易被叮咬。

如果想減少被蚊子叮咬，除了多擦汗以外，也可以打開電風扇，就算被蚊子咬了，用冷水或冰塊就能有效止癢；另外許多人都曾聽聞，在蚊子包上壓一個「十」字也能止癢，但白井良和表示，這個做法不但沒有用，還可能弄傷皮膚導致細菌感染。