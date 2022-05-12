古代和現代一樣都存在經濟活動，若是想要交易，就必須擁有貨幣，而古代最為常見的貨幣就是「銅錢」，但不管哪個朝代的銅錢，幾乎都有同一個特徵「外圓內方」，究竟為什麼要這麼做？背後有什麼含意嗎？

根據《梨視頻》報導，古錢幣鑄造工藝大致經歷了3個時期，包含平板範豎式澆鑄法（範鑄法）、疊鑄法以及母錢翻砂，其中範鑄法是從結構簡單的青銅兵器、工具和農具等的鑄造工藝中繼承而來，先製作「模」，再透過模製作「範」，最後再以範製作鑄件；疊鑄法則是將多個範疊合而成，可以一次製作多個鑄件。

而母錢翻砂的工藝出現在隋唐時期，明朝科學家宋應星所寫的《天工開物》中描述，其製作方法是由工匠將沙子掏好後鋪在沙盒之中，接著按壓母錢，在裡面留下一個個印子，之後將母錢取出放到別的沙盒中，等到所有沙盒都完成後，就會將它們層層堆疊、綁在一起，放進統一的容器內，從澆注口灌入銅水，銅水就會順著剛剛留下的印子凹槽往下流，最終流成類似於一棵樹的形狀，因此又被稱作「搖錢樹」。

之後再用剪刀把銅錢一枚枚剪下，串在木棍上打磨，因此銅錢中間的洞是為了方便工匠打磨，若是沒有洞，他們就只能一個個打磨，效率會非常緩慢；另外，如果中間的洞是圓形的，串在木棍上打磨的時候，銅錢就會不斷轉動，造成工作困難，因此才會製作成方形的洞，好讓木棍剛好被卡住。