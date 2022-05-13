世界之大無奇不有，尤其是大自然的鬼斧神工，總是讓人驚艷，西澳（Western Australia）一座名叫海登（Hyden）的小鎮附近，有著一片世界上最神秘的「海浪」，早在恐龍時期之前就出現，至今已屹立不搖27億年。

綜合外媒報導，這片長約100公尺、高15公尺的「海浪」其實是由岩石所組成，位於澳洲第四大城市柏斯（Perth）東南約340公里處，因為外觀跟海浪相似，所以被取名為「波浪岩」（Wave Rock），夾雜著大量藻類，在夏季或乾燥的氣候時會呈現暗色紋理，視覺上看起來更加生動。

然而波浪岩並非獨立岩石，它還連接了狀似河馬張口的河馬岩、駱駝岩、海登石等風化岩石，以及內有大量原住民岩石藝術的莫卡洞（Mulka's Cave）等景觀。由於岩石顏色多樣，有紅色、土黃色及棕色，加上外型特殊，因此被封為「世界第八大奇觀」。

研究人員指出，波浪岩質地為花崗岩，依照曲線及成分判斷，推測早在恐龍時期前就已出現，至少經過了27億年的自然風化和雨水沖刷而成，才會出現宛如海浪般的模樣。

波浪岩最早於1963年被攝影師霍奇斯（Joy Hodges）所發現，當時他前往西澳中部沙漠旅遊時，意外發現了這一片波浪岩，並拍下一系列震撼照片。且這組照片在紐約國際攝影大賽中獲得關注，不僅讓霍奇斯一夕爆紅，也讓波浪岩因此曝光。