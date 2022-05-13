6600萬年前恐龍為何會一夕滅亡，科學界普遍認為，是一顆小行星撞擊地球導致，但卻找不到相關證據佐證，近日有古生物學家在美國北達科他州化石遺址，發現疑似使恐龍滅絕的小行星碎片琥珀粒，美國太空總署（NASA）專家得知後也感到非常驚訝。

根據《CNN》報導，英國曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（Robert DePalma），2012年開始在北達科他州的古生物學地帶丹尼斯（Tanis）進行研究，近日在其中一個著名化石遺址「地獄溪層」（Hell Creek Formation）內，找到疑似是6600萬年前撞擊地球，導致恐龍滅絕的小行星碎片琥珀粒。

德帕爾馬提到，該遺址在白堊紀末期應該是一片沼澤雨林，與目前塵土飛揚的地貌差很多，雖然小行星撞擊地球後，大多數碎片經數千萬年都已變成黏土，然而他們還是發現一些被樹脂包裹的碎片，並以琥珀的形式保存下來，「就像琥珀裡的昆蟲，能夠被完美保存，當碎片融入樹脂後，水氣都進不去，使它們不會變成黏土，得以保存下來」。

分析琥珀粒的碎片成分，發現大部分成分都是鈣質，推測可能來自猶加敦半島的石灰岩，但團隊發現其中2顆與其他碎片成分截然不同，富含鉻、鎳及一些隕石中常見的物質，德帕爾馬表示「根據我們的初步分析，幾乎可以肯定這些碎片來自宇宙，希望我們可以確認這顆小行星是由什麼製成的，以及它可能來自哪裡」。

德帕爾馬團隊的發現，迅速引起美國太空總署的注意，上個月還被邀請至馬里蘭州NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）發表近期的挖掘，飛行中心科學主任加爾文（Jim Garvin）表示，這實在是令人非常驚奇。而德帕爾馬與團隊目前還未將發現發表於學術期刊，相關論文將在近幾個月內完成。