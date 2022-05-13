哈薩克一名37歲男子在上班途中，突然看見一名年幼女童掛在8樓窗外，整個人搖搖欲墜，嚇得他立刻衝進大樓，並急敲7樓住戶的大門救援。只見他將身體探出窗外，在沒有任何安全措施的情況下，成功救下卡在窗外15分鐘的孩子，驚險畫面不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），一名3歲女童日前獨自留在家中，沒想到她竟然將玩具和坐墊疊高，一步步爬出8樓窗外，並且掛在窗外長達15分鐘之久，畫面看起來險象環生。碰巧，身為4寶爸的肖塔克巴耶夫（Sabit Shontakbaev），當時正和友人走在上班途中，發現眾人的目光全鎖定一旁大樓的上方，他定睛一看赫然發現一名3歲女童正搖搖欲墜的受困在8樓窗外。

肖塔克巴耶夫見狀立刻和友人衝進該棟大樓的7樓敲門，也就是女童所在位置的下方樓層，試圖跟時間賽跑，在孩子墜樓之前將她救下。所幸7樓住戶聽到敲門聲後立刻開門，肖塔克巴耶夫隨即爬出窗外，整個人抓緊窗緣，並在穩住身體平衡時，一把抓住女童的腳踝，接著將她拉下，牢牢抱在懷中，並小心翼翼的將孩子遞給在屋內的友人。

肖塔克巴耶夫表示，當下情況緊急，並沒有任何安全措施，只靠著友人扣住他的雙腿，「那一刻我完全無法思考，只是想幫助孩子。」成功救下孩子後，肖塔克巴耶夫和友人便直接去上班，但他見義勇為的行徑隨即引爆網友熱議，不僅稱他為英雄，當地市長庫爾吉諾夫（Altai Kulginov）也大力讚揚，並頒給他一枚獎章。

由於肖塔克巴耶夫隻身一人離家在努爾蘇丹工作賺錢，再將賺到的錢寄給住在克孜勒奧爾達（Kyzylorda）的妻兒，但因為他此次的英勇行徑，獲得了一份救援人員的新工作，以及一套3房公寓和一台電視，讓他的家人也能搬來一起生活。