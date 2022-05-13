大陸湖南一間超商近日在網路上爆紅，只因為它座落在距離地面垂直高度120公尺的懸崖峭壁上，被封為「最不便利的便利店」，不少網友一看全腿軟，紛紛留言直呼「買瓶水也要飛簷走壁嗎？」畫面曝光隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，這間奇葩的超商位於湖南省岳陽市平江縣石牛寨旅遊區，面積約0.6坪，由鋼條支撐著一排木板搭建而成，僅能容納一人，下方就是120公尺深的懸崖，遠遠望過去，這間木造超商就如同高牆上的冷氣空調一樣。

報導指出，該間超商建造於2017年，並在隔年4月底開業，是由景區內攀岩教練經營，攀岩遊客購物時會用安全鎖固定在索道上，使用現金會掃碼支付。目的除了為攀岩客提供物資供給之外，也能讓他們休息片刻，再向頂峰前進；另外，一旦遇到遊客求助，商家也能第一時間提供救援。

超商內除了販售水、運動飲料之外，也提供麵包、巧克力等，店員指出，「這個小店不賺錢，它就像一個能量加油站」，由於店內可存放物品的空間不足，員工每兩天就必須扛著物資跨過懸索橋，接著爬上超商後，再用繩索將打包好的物資從地面拉上來進行補給，之後便在懸崖上待一整天，等到鄰近黃昏時，送走最後一名攀岩客後，員工還要趕在天黑前將攀岩路線再巡視一遍，確認結構是否牢固、岩壁有無鬆動，確保隔天攀岩安全。