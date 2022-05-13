古代中原為了抵禦塞北遊牧部落的侵襲，因此不論哪個朝代，都會修建城牆防禦外族，統稱為「萬里長城」，而長城到底有多長，真的只有1萬里嗎？按照大陸的文物局統計，萬里長城總長21196.18公里，換算成古代算法至少4萬里。

根據《梨視頻》報導，大陸知名遺蹟「萬里長城」總長21196.18公里，換算成古代的華里，則約4萬里，相當於赤道的一半，而長城並非一道牆，而是由好幾道牆組成，現存長城牆體有10051段，分別為秦漢、北朝、隋唐五代、宋朝、遼金、西夏及明朝長城，有的修建於平原、山間，有的則是建在海上或河上，也是自人類文明以來最巨大的建築物。

萬里長城跨越吉林、遼寧、北京、天津、山西、陝西、寧夏、甘肅等15個省市自治區，早在秦漢以前，北方諸侯國就開始建造長城，秦朝統一後時再將其連為一體，到了漢朝又繼續修建，現存牆體2143段，多為土築或石砌，日後的長城根據需求，大多都由秦漢長城開始擴建，但金朝長城「金界壕」則是例外，當時金朝主要為了防禦塔塔兒人與蒙古人所建。

而保存最完整、形式最豐富的則是明朝長城，除了主線還有支線，現存牆體5209段，東部多為石砌或黃土包磚，西部主要為夯土構築。萬里長城修築始於春秋戰國，至今已有2千多年歷史，尤以秦、漢、明三時期規模最大，唐朝時因北方突厥被唐太宗平定，因此不再造成威脅，此後300年未修長城；元朝統治者為蒙古人，因此只對一些關口做修繕，清朝直到滅亡也未再修建長城。