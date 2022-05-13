狗也會生悶氣！大陸一名飼主養了一隻黃狗，日前牠被主人的媽媽責備，一氣之下竟跑了出去，一整個晚上都沒有回家，飼主最終在自家附近樹叢裡，發現愛犬的身影，但不管她怎麼勸與拉，黃狗始終不肯跟她回家，讓主人看了哭笑不得。

大陸一名飼主養了一隻母黃狗「胖ㄚ」，日前牠因犯錯而被主人的媽媽罵，氣得馬上跑出去，一整個晚上都沒回家，主人發現「胖仔」遲遲未回來，隔天便外出尋找，在自家附近的草叢裡發現愛犬的身影，牠縮成一團躺在草地上，眼睛瞇著似乎氣還沒消，但不管主人如何勸說，甚至伸手試圖將「胖ㄚ」拉起來，對方始終不為所動。

「胖ㄚ」期間還發出嗚咽聲，似乎在說自己很委屈，期間牠的伴侶也來關心，但因擔心自己也受到波及，只敢站在遠處看著「胖ㄚ」，雙方僵持一陣子，「胖ㄚ」依舊不願意妥協，無奈的主人確認愛犬沒事後，只能自己先獨自回家，豈料剛好當天下了一場雨，「胖ㄚ」因為害怕打雷聲，因此就趕緊跑回家，讓人看了哭笑不得。

不少網友笑著表示「我家的狗也一樣，牠被罵了就會躲在床底，委屈地不肯出來」、「我家狗也因為被罵而離家出走好幾次，在外面玩了好幾天才回來，同樣又被我們教訓一頓」、「你看牠的小眼睛感覺腫腫的，好像哭過了」，也有人看狗的情況，擔心牠可能是不舒服，「看狗一直趴著，尾巴也沒搖，眼睛都眯瞇的」，但飼主對此表示，「胖ㄚ」個性又懶又愛吃，總是表現出慵懶的樣子，但只要一拿出食物，牠就會恢復精神，並非生病。