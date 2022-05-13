史上最大膽的水牛！南非一名野生動物導遊日前帶遊客至克留格爾國家公園，目擊一頭水牛大膽地從23隻獅子面前經過，最終寡不敵眾被獵殺，慘被獅群分食，讓現場遊客看了非常驚訝，而導遊提到，其中還有2隻白獅，可是非常難得的畫面。

水牛大膽路過23隻獅子，最終逃不過被分食的命運。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，31歲導遊普雷希斯（Roan du Plessis）先前帶遊客至克留格爾國家公園（Kruger National Park），期間徒步追蹤伯明翰獅群，當時發現幾隻幼獅，得知附近有獅群後，趕緊回到車內，不久就聽到水牛咆哮，便循聲前往。

普雷希斯抵達現場後，發現有一頭水牛站在池中間，水池邊全是獅子，牠似乎不小心誤入獅群，獅子數量多達23隻，期間牠試圖默默經過，但仍躲不過獅子們的法眼，隨後便展開追逐戰，水牛很就被扳倒，普雷希斯提到「有幾頭公水牛想來幫忙，但獅群裡一隻年紀較大的母獅並未退縮，一直壓住被盯上的水牛，救援水牛只能選擇離開」。

普雷希斯表示，被盯上的水牛最終被23隻獅子分食，牠們一直吃到下午，過程宛如動物星球頻道的紀錄片，「這真的令人難以置信，而且世上只有3隻野生白獅，當時我們就目睹其中2隻，牠們一起參與獵殺行動」。