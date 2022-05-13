北京故宮作為清朝和明朝兩個王朝的皇家宮殿，不僅是國家政治中心，也是皇權的象徵，歷來重兵把守，不容侵犯。不過不少遊客在進入內廷第一道禁門「隆宗門」時，都會發現匾額上面竟然插了一支斷箭，讓人不禁好奇這支箭從何而來，為何兩百年來沒有人敢取下？

根據《搜狐網》報導，清朝嘉慶年間爆發了白蓮教起義，白蓮教的分支京天理教不僅在京城內有眾多信徒，還將勢力發展到各個官府中，甚至還連皇宮內都有。嘉慶18年時，天理教趁著嘉慶出外遊獵，帶走無數精兵，便打算趁虛而入，最後在太監的幫忙下，一舉攻進紫禁城。

不過禁衛軍很快就發現他們的蹤跡，迅速關閉城門，最終只有200多個人進入皇宮，並且直奔太和殿。禁衛軍緊接著關閉距離太和殿僅一牆之隔的隆宗門，但因為大門太過堅固，禁衛軍人數眾多，加上宮外的王公大臣及時趕到救援，這群起義軍遲遲攻不下隆宗門，最後為了泄憤，就朝著隆宗門一陣亂射，激戰過程中也意外將一支箭射在匾額上。

由於人數寡不敵眾，天理教的起義軍很快就被平復了下來。嘉慶皇帝結束狩獵回宮後，聽聞此事，便下令不准拔下插在匾額之上的斷箭，藉此告誡自己和子孫後代要時刻記取此次的教訓。不過當時的清政府已經處於腐敗的狀態，不僅根基遭到腐蝕，民心也逐漸潰散，最終大清王朝仍沒逃脫滅亡的慘劇，到頭來這支箭也只是成了恥辱的擺設罷了。