不少人喜歡跳水，享受從高處一躍而下的快感，但野外的地形不一，若沒抓好距離與高度，恐怕會釀出悲劇。荷蘭一名父親日前帶女友與兒子出遊，前往西班牙馬略卡島度假，期間示範從25公尺高的懸崖跳水，沒想到意外撞到石壁，最終不幸喪命。

男子從25公尺高懸崖一躍而下，最終撞到石壁而喪命。(影片來源/YouTube/Zebbi 123)

根據當地媒體報導，荷蘭一名31歲前足球員拉姆拉巴特（Mourad Lamrabatte），日前帶著女友與2個孩子至西班牙馬略卡島（Mallorca）度假，期間爬上一處高25公尺（約7、8層樓）的懸崖試圖表演跳水，而女友帶著孩子坐在底下的船裡，並拿出手機拍攝。

豈料拉姆拉巴特一躍而下，疑似誤判高度與石壁的距離，導致他跳下去後不久就撞到石壁才落水，女友拍下他慘死過程，嚇得當場叫了出來，畫面也成了他的死亡紀錄，他們隨後趕緊報警，拉姆拉巴特屍體不久就被找到，家人得知後都傷心不已。

影片曝光後，不少人表示「在野外跳水，真的都有風險，千萬不要以為懸崖不高就輕忽，除了難以準確測量與山壁的距離外，水面底下暗藏哪些危險，同樣也是難以預測」、「他還有一個家庭要照顧，卻為了耍帥而喪命，真的很不值得啊」。