平行世界真的存在嗎？日前網路上瘋傳一張擷取自Google Maps的照片，畫面中可見，有一座與台灣相似度高達99％的小島，讓不少網友一看秒愣，紛紛留言驚呼「類台灣？」

事實上這座小島是位於美加邊境「門弗雷梅戈格湖（Lake Memphremagog）」中的最大島嶼，名叫「普羅文斯島」（Province Island），與台灣同樣擁有直立式的番薯外型，且最南端也有像恆春半島的一角延伸出去，乍看之下猶如台灣翻版。

普羅文斯島面積約0.31平方公里，僅台灣的10萬分之一，由美國與加拿大共同管理，目前屬於私人財產，據說在18世紀末就有人移民在此居住，島上有少數人為建築，但沒什麼居民，多半都是植物覆蓋。

其實早在2014年時，普羅文斯島就曾被網友無意間發現，並打趣笑稱是「平行台灣」，如今再度引發關注，眾人紛紛留言直呼「類台灣島」、「平行世界」、「奇怪的知識增加了」、「應該是台灣的多重宇宙」。

另外也有網友加碼爆料，「還有另一顆番薯和台灣長得一模一樣，就是我現在所住的地方，也就是阿根廷的恩特雷里奧斯省（Provincia Entre Ríos de Argentina）」，外形猶如胖版台灣。