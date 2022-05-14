北魏一名皇后為了在宮中立足，皇帝死後竟試圖撲火自殺，順利建立起自己的權勢，還養了各類型的男寵，幫助她在政治與外交上的關係，她靠著自己的聰明才智，促進鮮卑族與漢族的融合，催生出大唐盛世，輔佐過兩任皇帝，臨朝稱制23年。

中央民族大學歷史系副教授蒙曼在節目《國史演義》提到，北魏文成皇帝的皇后「馮皇后」非常聰明，23歲時丈夫就過世，當時北魏有一項習俗，就是人去世三天後，要燒毀死者生前使用過的物品，因此皇帝死後，北魏皇宮內也在操持這項禮俗，期間馮皇后竟跟著撲進火裡，大臣與嬪妃發現後，趕緊將她救出，但馮皇后也因此身受重傷。

馮皇后為何會為亡夫投火，不僅是因為悲傷，當時她深知自己是一名漢人，身處在由鮮卑族建立的北魏政權，身分頗受爭議，而她的父親馮朗因事被誅殺，導致她不僅沒有娘家當靠山，丈夫過世使她在宮裡沒有立足點，雖然名義上有個12歲的兒子獻文帝，但她並非生母，擔心自己日後無依無靠，因此選擇投火自殺。

豈料馮皇后撲火的舉動，反而拉高她的地位，眾人見皇后對皇帝如此忠誠，甚至願意為他殉葬，在宮裡的地位自然提升，而她在療傷期間也沒閒著，當時發現一名大臣「乙渾」，個性囂張跋扈，而且不斷樹立自己盟友，用以鞏固權勢，便用計以謀反名義將乙渾殺死，從此她的心腹大患也被剔除，勢力不再受到威脅。

而古代皇后或太后都喜歡養情人，除了在道德上會受到譴責，另外，情人也可能干政，自然會被旁人反對，而馮太后當時就有養男寵，類型非常多元，文成皇帝死後她晉升馮太后，當時她有一名喜歡的武將「王叡」，無論做什麼事都帶著他，一日馮太后、獻文帝與眾臣去看進貢的東北虎，豈料當天籠子卻鬆脫，導致老虎跑出來，眾人看了全嚇壞，所幸王叡馬上衝出來，順利制伏老虎，立下大功。

另外，還有文人男寵李沖，他曾在制度上提出建議，希望廢除宗主督護制，改執行三長制，因為宗主督護制容易造成賦稅不均問題，還有形成割據勢力，皇帝只能統治宗主，卻無法直接管理百姓，影響到皇帝的權力，而三長制則為「鄰、里、黨」三階層模式，主要負責檢查人口、收取賦稅，由於有各層級管理，可以降低互相隱蔽的狀況，也能將國家統治深入底層。除此之外，馮太后還有外交男寵，當時北魏呈現南北朝狀態，南方一政權「南齊」派出使者劉纘，與北魏進行交流，馮太后也將其納為男寵，成為她在南齊的間諜。

當時北魏皇室有「子貴母死制」，指兒子若被立為皇太子，母親就必須被處死，獻文帝的母親就是因此制度而喪命，馮太后未生子，才成為獻文帝名義上的母親，而當時國家已整合，這種制度也沒有存在必要，而且馮太后積極推動漢化，應該也希望廢除此制度，但當時獻文帝有一名寵妃李氏生下兒子，也就是以後的孝文帝，獻文帝希望保住妻小，因此打算廢除此制度，但卻遭到馮太后反對，李氏最終也難逃一死。

但馮太后當時想推行漢化，為何卻要留住不合時宜的「子貴母死制」，因為她想繼續把持政權，李妃被賜死後，孝文帝由馮太后撫養，她利用此事鞏固權力，而孝文帝日後推行的改革，多半都是由祖母馮太后操持，孝文帝與祖母感情也很好，甚至非常孝順對方，馮太后之所以能如此強大，也是因為她在兩個文化間游刃有餘，使兩種文化融合。

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