貓咪個性很怕生，若遇到陌生人或不熟悉的同類時，牠們也會露出驚恐的表情。泰國有一隻小貓日前首次與貓爸相見，由於與對方不熟，因此當下非常害怕，看到對方靠近時，眼睛被嚇到瞪超大，讓不少網友直呼太有趣。

泰國動物趣圖粉專「ละมุดทาสแมว」近日分享一組照片，當時有一對虎斑貓父子第一次見面，當幼崽看到貓爸時顯得有些驚訝，而貓爸爸起初沒反應，隨後似乎想拉近彼此關係，因此不斷靠近對方，整張臉幾乎快貼到小貓臉上，把幼崽嚇得瞪大眼睛，身體整個往後退，像是被嚇到靈魂出竅一樣，模樣非常有趣。

照片曝光後，累積1.8萬人按讚，之後還被分享至臉書社團「動物梗圖星球」，不少網友笑著表示「小時候被訓話超過10分鐘，我也是這個表情」、「小貓當場石化了」、「要帶去收驚一下了」、「小貓的三魂七魄都跑了」。

由於貓本身較膽小，若聽到巨大聲響等狀況時也容易被嚇到，會表現出緊張瑟縮、躲藏、不安嚎叫、食慾降低、亂竄、攻擊及噴尿的行為，貓咪行為諮詢醫師林子軒曾表示，當貓受到驚嚇時，可以撥放「貓音樂」用以緩和牠的情緒，或透過互動遊戲來轉移貓咪的注意力及情緒，而最不可缺的就是主人的陪伴。