愛新覺羅溥儀是歷史上著名的末代皇帝，一生相當戲劇化，世間對其評價多半是懦弱無能，甚至是賣國求榮。1908年11月14日光緒帝駕崩後，慈禧太后隨即擁立年僅2歲9個月大的溥儀繼承大統，翌日慈禧便在宮中亡故。不過在溥儀的登基大典上，發生了一段插曲，意外預示大清帝國很快迎來滅亡。

根據《搜狐網》報導，光緒皇帝因為病重，慈禧太后便命人把溥儀接進宮來，不久後光緒帝和慈禧先後過世，在處理完兩人的後事之後，皇宮也著手準備溥儀的登基大典。沒想到登基當天，因為繁瑣的禮節跟程序，年僅2歲的溥儀根本坐不住，典禮還沒結束就不斷哭鬧，吵著要回家。

眼看底下的文武百官，沒完沒了的三跪九叩，但溥儀的哭叫聲也越來越響，此時溥儀的父親、攝政王戴灃，著急得如熱鍋上的螞蟻，只好不斷安撫溥儀說，「別哭，別哭，快完了，快完了！」短短10個字的話，主要是在安慰溥儀的情緒，但也讓現場文武百官聽了驚愕不已。

溥儀晚年時在自傳《我的前半生》中提到，由於他這一哭，使當時迷信的文武百官們認為這是不祥之兆。尤其是戴灃一句「快完了」更成了讖語，三年後大清帝國便被推翻，這一段插曲也成了百姓們茶餘飯後的談資。