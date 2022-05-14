印度北方邦一名村民在家中取米時，發現米罐附近的瓦罐竟發出怪聲，由於瓦罐裡並未放任何東西，因此讓他感到非常困惑，豈料往瓦罐內一看，發現裡面爬滿蛇，嚇得他們趕緊尋找其他村民幫忙，而相關部門得知後也介入協助，將蛇全數帶至森林野放。

瓦罐裡藏了數十條蛇，不少村民嚇壞表示「可能是大自然怒了」。(YouTube/Times of India)

綜合印度媒體報導，北方邦安倍德卡爾那加爾縣（Ambedkar Nagar）的村落「Maduara」一名居民高爾（Rajendra Gaur）表示，他家中廚房擺放了許多瓦罐，日前他的妻子取米時，發現附近一個瓦罐傳出怪聲，讓他們驚覺不對勁，因此便往瓦罐裡查看。

夫妻倆發現，瓦罐裡竟有數十條蛇，當場把他們嚇傻，趕緊將此事告知其他村民，吸引不少人到場圍觀，無奈當地沒有捕蛇人能幫忙，直到森林部門人員得知後，才派出人員協助，所幸這些蛇的品種為無毒的「南蛇」（Dhamin），當時並沒有人因此受傷。

森林部門人員將蛇全數帶至遠處森林放生，而此事也在當地引起轟動，不少人驚呼「瓦罐怎麼會突然聚集如此多蛇，可能是大自然的怒火」、「幸好這些蛇都沒有毒，要不然後果不堪設想」、「雖然蛇沒有毒，但聚集在一起的畫面，讓人看了還是會毛骨悚然」。