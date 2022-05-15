不少人對於飛魚並不陌生，但卻很少看過飛魚在空中滑翔，日本NHK官方推特近日上傳一段2008年拍攝的驚奇影片，只見一條飛魚躍出海面後滑翔了45秒，如今這段畫面終於在近日被金氏世界紀錄正式認證，打破飛魚持續滑翔時間的最長紀錄。

NHK官方推特12日上傳了一段飛魚滑翔的影片，該段畫面是他們於2008年拍攝某個自然類節目時所捕捉到的，當時攝影師注意到有飛魚躍出海面，於是將鏡頭對準這條緊貼著海面、持續在空中滑翔的飛魚。不過最讓眾人吃驚的是，這條魚和時速30公里的遊艇並排滑翔，中途完全沒有回到水中，而且足足飛了45秒，飛行能力十分驚人。

NHK指出，當時電視台為了拍攝一檔節目特別搭乘遊艇，前往鹿兒島縣屋久島的附近，這段畫面也是因為節目內容需要而特別拍攝下來，沒想到卻意外捕捉到歷史性的畫面，並在本月12日獲得金氏世界紀錄認證。在此之前，飛魚持續滑翔時間的最長紀錄為42秒，是由美國研究者在1920年時所觀測到的，直到過了近百年後，才終於被打破。

飛魚之所以會飛，是因為胸鰭長到超出體長一半以上，雖然不如鳥類的翅膀發達，但受驚時會躍出海面，張開胸鰭，在空中滑翔一段時間，目的是為了躲避鮪魚、海豚和鬼頭刀的捕食。