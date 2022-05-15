大陸北京一名7歲男童和媽媽抱怨，覺得自己吃的不如家裡的寵物狗，媽媽聽到後立刻尷尬地笑了出來，心虛地回答：「好像是」。影片曝光後立刻引發網友熱議，不少人都覺得這對母子的互動相當可愛、有趣。

根據《大象新聞》報導，從影片中可以看到，一名帶著眼鏡的男童坐在沙發上用餐，而一旁的媽媽則蹲在地上餵愛犬吃飯，男童觀察了一會兒，向媽媽提出質問：「牠那一盆飯，肯定比我這一頓飯貴吧」，媽媽對於兒子突如其來的提問有些詫異，愣了幾秒後才回應：「好像是」。

之後媽媽開始計算愛犬的餐費，內容物包含一塊雞胸肉、一塊魚、一個雞蛋，合計起來大約落在15到16元人民幣（約新台幣66到70元），男童得到答案後反問：「那我的呢？」，媽媽則回答約為5、6元人民幣（約新台幣22到26元），如此大的差距讓她立刻不好意思地笑了出來。

媽媽接受採訪時透露，當天因為懶得做飯，所以給兒子吃了剩飯，而狗狗因為不吃剩飯，所以都是現做的，事發當天兒子看了看自己的碗，又看了看狗狗的碗，突然覺得自己吃的沒有狗好，才會提出疑問；不過這名媽媽也強調，兒子只是當天吃的比較不好，「他之前吃的都很好！」。

影片曝光後，不少網友都覺得相當逗趣，紛紛笑說：「很多人都說，養個狗都能養個孩子了」、「沒辦法，狗比人聽話」、「以前我家狗一直吃的比我好」、「如果孩子喜歡狗根本就不會介意」、「媽媽這麼愛狗狗，對孩子也不會差到哪裡去吧」。