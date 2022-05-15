天氣冷的時候不少人會想進補，不過有別於滿街的羊肉店，傳統市場卻很少見到販售羊肉的攤販，對此就有網友不解，「為何我找不到肉販，是因為生鮮本土牛、羊肉販售市場的水很深嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後真相。

原PO近日在PTT「八卦板」PO文指出，近期心血來潮，想煮一鍋羊肉咖哩，原本想購買本土帶皮羊肉，結果跑了一趟超市及傳統市場，都沒有看到羊肉攤位，中途想說改買本土牛肉，但也不見賣牛肉的攤販，最後只得跑去巷口的羊肉店買一斤肉，讓他不禁好奇，「羊肉店、牛肉湯店這麼多，為何我居然找不到肉販？生鮮本土牛羊肉販售市場是不是水很深？」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「一般中小型傳統市場好像真的不會有」、「羊肉尤其是帶皮的真的難找」、「本土羊很難買！大部分店都是用進口小羔羊」、「好像要請肉販幫你訂，但可能要半隻以上」。

不過也有內行人解答，「這不是水深不深的問題，就是自給率超級低」、「自給率超級低，真的有在做的，一次都賣給量大的，他會輕鬆很多」、「台灣羊不大隻啦，買一隻肢解完沒多少肉」、「有遇過賣羊肉的，老闆說羊肉換肉率低，一般都肉場收購，不然真的不好賺，現切羊肉腿一斤就要500元」。