印度與斯洛伐克專家組成的研究團隊近日有重大發現，他們在印度拉達克到喜馬拉雅一帶，首次發現來自3500萬年前的「巨蛇科」蛇類化石，意味著這種已滅絕的蛇類在印度次大陸存在的時間，比專家們先前估算的還要更長久。

LEH: Scientists have reported spotting of the fossil of a Madtsoiidae snake from the molasse deposits of Ladakh Himalaya for the first time indicating their prevalence in the subcontinent for much longer time than previously thought.



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根據《Daily Pioneer》報導，印度與斯洛伐克專家組成的研究團隊，近日在印度北部拉達克到喜馬拉雅一帶的磨礫層，發現來自3500萬年前的巨蛇科（Madtsoiidae）蛇類化石，這是一種已經滅絕的中、大型蛇類，長度可達9公尺以上，最早出現於白堊紀晚期，也就是距今1億4500萬年至6550萬年之間，且主要分布於岡瓦納（Gondwana）大陸。

🚨New Pub!🚨 A find from the Ladakh Himalaya reveals a survival of madtsoiid snakes (Serpentes, Madtsoiidae) in India through the late Oligocene 🐍🐍🐍 by Wazir and colleagueshttps://t.co/H1P0BsGoys pic.twitter.com/lL5GJ8Bkcl — Journal of Vertebrate Paleontology (@JVP_vertpaleo) May 4, 2022

根據化石紀錄，巨蛇科在古近紀（Paleogene）中期突然在岡瓦納大陸消失，僅有少部分存活在澳洲大陸，直到更新世（Pleistocene）晚期。然而這次是印度首次發現新世（Oligocene）時期的巨蛇科蛇類化石，距今約有3370萬年至2380萬年，代表巨蛇科蛇類在印度次大陸存在的時間，比專家們先前的推估還要更長。

除此之外，這項新發現也意味著，當時的全球氣候變遷以及始新世-漸新世（Eocene-Oligocene Boundary）的生物滅絕事件，並沒有造成巨蛇科蛇類在印度滅絕。目前這個化石被放置在北阿坎德省（Uttarakhand）的威地亞喜馬拉雅地質學研究所（Wadia Institute of Himalayan Geology）。