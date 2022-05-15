台灣人愛吃炸雞，路邊隨處可見的速食店、路邊攤經常人滿為患，不過日前就有網友發現，自己從小唸到大的炸雞讀音，竟然不唸「ㄓㄚˋㄐ一」，而是要唸「ㄓㄚˊㄐ一」，讓她相當錯愕，貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文透露，某天聽到新聞主播將炸雞唸成「ㄓㄚˊㄐ一」，讓她當下十分錯愕，「 一股黑人問號湧上頭，主播不是最講究字正腔圓的嗎？難道是我從小就唸錯？還是炸現在有兩種發音啊？我個人是堅決唸『炸』啦，炸彈的炸，真是有夠彆扭」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒聽過身邊有人唸二聲」、「問這個感覺有點吹毛求疵」、「小時候學校都教二聲啊」、「我唸二聲欸」、「我也一直都唸二聲，到底哪裡彆扭」、「二聲沒錯喔，只是糾正這些人緣會很差，大家通常都將錯就錯而已」。

根據教育部國語小字典顯示，當形容火藥爆發或是突然生氣時，炸的讀音就唸作「ㄓㄚˋ」，例如爆炸或者氣炸；不過當以大量的沸油煎熟食物時，讀音則唸作「ㄓㄚˊ」，例如油炸、炸雞、炸油條。