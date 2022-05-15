婚禮對於大部分人來說，是人生中最重要的轉捩點之一，大家都希望能留下美好且難忘的回憶。美國近日舉辦了一場特別的婚禮，新郎和新娘在進場時，背後竟燃起熊熊烈火，但2人仍淡定地接受賓客們的歡呼；原來這對新人是專業的特技演員，特別安排這個起火的橋段，讓網友們全都驚嘆不已。

根據《LADbible》報導，DJ兼婚禮攝影師的拉斯（Russ Powell）拍下這段驚人畫面，只見新郎加布（Gabe Jessop）和新娘安比爾（Ambyr Bambyr）身穿禮服、背後燃起熊熊烈火，2人卻還淡定自若地手牽手進場，一旁的觀眾們見狀都響起歡呼聲。

拉斯透露，加布和安比爾因為工作而在好萊塢片廠認識，進而相戀、結婚。事後他將這段影片分享到TikTok上，並稱這段新人都是受過訓練的專業人士，提醒大家千萬不要輕易在家模仿，對於網友擔憂他們會被火燒傷、新娘頭髮著火等問題，拉斯解釋，2人的頭髮和臉部都有塗抹抗灼傷凝膠（anti-burn gel），新娘在表演時也有戴上假髮。

這場超酷的婚禮讓網友全都驚訝不已，紛紛留言：「他們的孩子長大以後，會發現父母比自己還酷！」、「這絕對是一場獨一無二的婚禮，專門為他們量身打造的」、「婚紗照肯定很好看！」、「婚禮攝影師的壓力一定很大」、「我也想在婚禮這樣做，但我沒他們那麼勇敢」。