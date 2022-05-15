俄羅斯發生一起詭異事件，一名女子因為胸痛倒地，家人將她送醫後被宣告死亡，未料在舉行喪禮的途中，女子突然「死而復生」，且驚恐地放聲大叫，家人急忙將她送醫，但女子在加護病房只待了12分鐘，便因為心臟病死亡，讓她的家人心碎不已。

根據《鏡報》報導，49歲女子法吉柳（Fagilyu Mukhametzyanov）因為胸痛在位於喀山市（Kazan）的家中突然倒下，送醫後被宣判死亡，她的51歲丈夫在幫法吉柳辦喪禮時，選擇開棺讓親友瞻仰遺容，沒想到才進行到一半，法吉柳突然「復活」，發現身處在自己的喪禮上，似乎一時精神錯亂，崩潰地放聲尖叫，家人見狀雖然嚇一大跳，仍急忙將法吉柳送醫治療。

法吉柳的丈夫表示，當時妻子的眼睛在抽搐，於是眾人急忙將她送到醫院，然而她在加護病房只待了12分鐘，就因為心臟病再度去世，讓他忍不住悲嘆：「這一次是真的永別」，對於妻子「反覆死亡」的詭異情況，他感到非常氣憤，「我很生氣且想要得到答案，當他們說她已經死的時候，其實她還沒有真的死去，他們明明有機會可以救活她」。

對此，醫院發言人明薩利赫（Minsalih Sahapov）回應，將會對此事進行調查。不過事實上，這起「死而復生」的事件發生於2011年，近來因為外國媒體報導，再度引發關注，然而目前對於後續情況以及調查結果仍不得而知。