俗話說愛美是女人的天性，清朝嬪妃同樣如此，有別於現代女性為了追求婀娜多姿的走路姿態，紛紛穿上高跟鞋，古代滿清貴族女子則是穿上以木為底的「花盆鞋」，又稱旗鞋，鞋底高5至15公分，最高的有25公分。

根據《搜狐網》報導，古代女子以小腳為美，因此出現了「三寸金蓮」的陋習，尤其是漢朝女子裹小腳的風氣最為盛行。清朝時期，滿族女子沒有裹小腳的習俗，但貴族妃嬪們都會穿上鞋身十分講究的花盆鞋，其鞋底通常有兩種形狀，一種呈倒梯形花盆狀，另一種則是上細下寬、前平後圓，形似馬蹄、元寶。

除此之外，花盆鞋的鞋面也會進行刺繡，且鞋底四周鑲有琉璃、珍珠、寶石等飾品綴成的花紋圖案；木底上面還會釘一層布底，也稱「千層底」。據悉，光是慈禧太后穿的一雙珠履，四周便鑲入了許多碩大珍珠，耗銀70萬兩，鞋面刺繡五彩鳳凰，且鳳首昂起，走動時高貴嫻雅，風韻非凡。

由於花盆鞋造型特殊，女子走路時雙臂前後擺動幅度較大，視覺上除了顯得婀娜多姿之外，身形看起來也會更加修長、端莊大方；最重要的是，皇帝後宮佳麗三千，有時候連人都記不住，而花盆鞋上的各種刺繡、雕刻，甚至是串珠等飾品，會根據身分等級而制定，皇帝只要看一眼鞋子，就能快速的反應過來，像是元寶底的花盆鞋只有皇后、皇貴妃等位高權重的人才有機會穿上。