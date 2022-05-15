俗話說：「伴君如伴虎」，在皇帝身邊做事的太監、宮女或是大臣，若一不小心惹他不開心，或是犯下了滔天大罪，最終的下場就只有死路一條，不過有些人在被皇帝親自賜死之後竟還含淚謝恩，讓人感到相當困惑，究竟他們為什麼要這麼做呢？

根據《網易新聞》報導，古代是中央集權制度，皇帝是一個國家中地位最高的人物，當他發現大臣觸犯法律或犯下重大過失等等因素，就會下令將對方判處死刑，然而「處死」與「賜死」雖然都是死刑，在概念上卻有很大的不同。

首先處死必須經過司法部門審查，並且交由皇帝進行最後的批覆，同意了才能正式執行死刑。而賜死就如同古裝劇所演的那樣，皇帝會派人給予白綾、毒酒或一把匕首，要求對方自己完成這項死刑，這個行為看似殘酷，但對於古人來說卻是一種禮遇，對象通常也都是具有身分地位的人。

由於古人深受傳統觀念影響，對於身後事相當重視，若是被處以死刑，可能遭受各種殘酷的刑罰，最終落得「死無全屍」的下場，皇帝賜死則能避免這種狀況，對於達官貴人來說，更能避免當眾處刑的窘境，讓自己的死亡變得體面一些。

除此之外，賜死通常屬於比較個人的刑罰，很少會連累到家人，因此被賜死的對象自然會有感激之情；如果沒有犯錯卻被皇帝賜死的人，也得多加注意自己的態度，以免惹怒皇帝，害自己一家大小都受到牽連。