青蛙又稱田雞，因為味道鮮美、口感近似雞肉，受到不少饕客喜愛。不過大陸四川卻出現一幕驚奇畫面，一名男子食用牛蛙火鍋時，夾起一隻早已被斬首的斷頭牛蛙，放入熱鍋中，打算大快朵頤，沒想到下秒牛蛙竟然「復活」，還瘋狂踢腿企圖從鍋中跳出，超詭異畫面曝光後嚇壞百萬網友。

綜合陸媒報導，四川成都一名關姓男子，日前和友人相偕前往火鍋店吃牛蛙料理，沒想到剛下鍋的斷頭牛蛙竟然拚命踢腿，企圖跳出熱鍋，把眾人嚇了一大跳。

根據影片顯示，該隻牛蛙早已被斬首，且身上的皮被剝得非常乾淨，沒想到一下鍋之後，竟突然「復活」，一陣奮力蹬腿後，便跳出了火鍋，在桌面上掙扎。關男表示，眼前這幕奇葩景象讓現場眾人全嚇了一跳，但之後「我們就用筷子給牠夾起來，放到鍋裡煮掉了，還挺好吃的」。

影片曝光後吸引逾百萬人次瀏覽，紛紛留言直呼「還挺好吃？算你狠」、「好嚇人，接受不了」、「不敢再吃牛蛙了」、「如果是我沒辦法吃那隻牛蛙了，畫面太衝擊」。

事實上，這類生肉「復活」的情況並不少見，過去就有一名馬來西亞網友分享媽媽煮飯時，被砧板上抖動的生牛肉給嚇得花容失色的畫面，雖說有人質疑影片造假，但也有人指出，是因為肉品太過新鮮，中樞神經雖然死亡，但末梢神經仍然在活動，因此才會出現肌肉震顫的情形。