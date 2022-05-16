美國一名7歲女童日前參與賽跑比賽，未料才剛起跑沒多久，她的鞋子就意外掉落，不得不折返回去穿鞋，這也導致她落後其他選手一大截，然而女童並沒有因此放棄，反而積極地全力衝刺，最終順利逆襲，奪下冠軍寶座。

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This is simply amazing..Terence Crawford’s baby girl loses her shoe then does the unimaginable..Wait til the end..😱 @terencecrawford #TerenceCrawford #Boxing pic.twitter.com/p9w4sZsNr4 — AccordingToBoxing (@AccordingBoxing) May 9, 2022

根據《紐約郵報》報導，7歲女童塔拉雅（Talaya Crawford）在本月7日參加一場田徑比賽，地點位於內布拉斯加州（Nebraska）的奧哈馬（Omaha），當時她參與的項目為200公尺賽跑，從畫面中可以看到，她先是和其他選手們一起站在起跑線，未料槍聲響起，才跑出去沒幾步，鞋子就意外掉落，她只好折返回起點穿鞋子。

這個小插曲讓塔拉雅遠遠落後於其他選手，但她仍未因此放棄，選擇堅持比賽且全力衝刺，接下來發生的事情讓眾人都驚嘆不已，只見塔拉雅追過一個個選手，並在比賽後半段一路維持領先，最終逆襲奪冠。

這段影片在事後被塔拉雅的拳擊手父親特倫斯（Terence“Bud”Crawford）分享到Instagram上，「她不知道這對我有多大的激勵，這就是不放棄、心胸與勇氣的定義，即使遇到逆境，她也努力撐過這一切」，隨後這段影片也被轉發到推特上，累計超過900萬觀看次數，許多網友都十分敬佩塔拉雅富有運動家精神的態度。

而塔拉雅的田徑教練順塔（Shunta Paul）接受採訪時表示，塔拉雅對於自己的失誤感到有些尷尬，但她已承諾，未來的每一場比賽她都會先把鞋帶繫緊，但她也教會全世界的人重要的一課，那就是「永不放棄」。