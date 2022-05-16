印尼一名醫護人員到農村工作，遇到一名25歲的少婦，才剛生完第4胎沒多久，又懷上第5胎，讓她感到很震驚，於是詢問對方為何都不做避孕措施，沒想到竟是因為少婦的婆婆不准她吃避孕藥，因為婆家認為「吃了避孕藥就不漂亮了」，消息曝光後讓眾人傻眼不已。

根據《詩華日報》報導，印尼一名醫護人員畢艾妮（Bunga Piani）在TikTok上分享一段影片，她表示自己在一處農村工作，有一名25歲、懷孕9個月的少婦到醫院產檢，然而這已經是她的第5胎，第4個孩子甚至才剛滿1歲，畢艾妮詢問對方為何都不避孕，沒想到竟是婆婆不准她吃避孕藥，因為婆家有一個世代相傳的說法，就是「女人吃了避孕藥就不漂亮了」。

影片曝光後，很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過92萬，不少人都對於少婦婆婆的說法感到震驚，紛紛留言：「她好像生小孩的機器，都不會累嗎？」、「我25歲還在寫論文耶」、「難以想像在懷孕期間還要照顧4個孩子」、「她的婆婆到底有多美？」、「可以跟婆婆說一下，世界上還有美容院、美容診所這些地方」；除此之外，也有網友擔心當地的避孕藥使用常識不普及，建議當局應該要進行教育推廣。

自古以來婆媳問題都相當難解，印尼一名媳婦就曾在TikTok上PO影片抱怨，她的婆婆要求自己每天凌晨4點就要起床，若是她賴床，婆婆就會不斷在門外大吼大叫，甚至踹門，讓這名媳婦無奈不已。