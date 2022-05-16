法國近日發生一起悲劇，一名年輕女子日前和朋友一起玩跳傘，沒想到女子的降落傘不知為何無法打開，導致她從1000公尺的高空中墜地，當場死亡，目前相關單位已經就這起死亡事件展開調查。

Woman plunges 3,300ft to her death as parachute failed to open during doomed skydive – World News https://t.co/4FKa4XReWd — SportNews365 (@Shpetim21816405) May 15, 2022

根據《鏡報》報導， 23歲女子蘿蔓（Romane Hourcastagnou）是一名經驗豐富的跳傘運動員，在此之前已經跳過100多次。日前她和10名同樣身為跳傘運動員的朋友，在斯特拉斯堡市（Strasbourg）的住家附近一起跳傘。

事發當時，蘿蔓搭乘飛機從1000公尺的高空躍下，降落傘卻因不明原因而無法打開，蘿蔓雖然試圖採取緊急措施，但因為高度太高、下墜的速度過快而無法啟動，儘管其他朋友想要幫忙卻無濟於事，短短幾秒後蘿蔓就撞上地面、當場死亡。

一名目擊者接受採訪時透露，當時只能無助地看著事故發生，完全幫不上任何忙，「她的降落傘沒有打開，之後就猛烈地撞擊到了地上」，當地急救部門趕到現場的時候，蘿蔓早已身亡，只能將她的遺體移到當地的太平間。

斯特拉斯堡市跳傘運動中心（Alsace Skydiving School）的工作人員羅蘭（Roland Ilyes）表示，蘿蔓練習跳傘已經有好幾年了，截至事發之前成功完成100多次跳傘。目前地方相關單位已證實，將會對蘿蔓的死亡事件展開調查。