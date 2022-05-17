儘管全球性別平權意識提升，但在部分國家和地區仍存在著根深蒂固的傳統思想。印度一名單親媽媽為了保護、照顧女兒，竟主動剪掉長髮、換上襯衫和長袍，偽裝成男人的身分生活長達近30年，以便在印度這個父權社會下，可以找到工作維持生計，並獨自扶養女兒長大。

For 36 years, 57-year-old Petchiammal from #TamilNadu's Thoothukudi district disguised herself as a man in order to ‘raise her lone daughter safely in a patriarchal society’.@tnie_godson https://t.co/LTA6sn5SmG — The New Indian Express (@NewIndianXpress) May 15, 2022

根據《News18》報導，來自坦米爾那都邦的S Petchiammal和丈夫結婚15天後，對方就因為心臟病過世，留下當時年僅20歲的她和一名女兒，S Petchiammal不得不外出工作以維持家計。起初以女性的身分在建築工地、旅館和餐廳上班，然而在印度的父權社會環境之下，她受到許多不公平待遇、嘲笑以及性騷擾，生活非常艱辛刻苦。

為了解決這個問題，她到神廟剪掉自己的長髮，穿上襯衫和長袍，還改了自己的身分證、銀行資料等，正式化身成名為木都（Muthu）的男人，並搬到另外一個小村莊重新開始生活，「只有我家鄉的親戚和女兒知道我是女人」，成為男人之後她賺到不少錢，保障了女兒的生活和安全。

S Petchiammal以木都的身分生活將近30年，如今女兒長大成人，也已經結婚，但她仍不想變回女兒身，而是希望維持木都的身分直到過世。

S Petchiammal的故事曝光後，很快就引發網友熱議，不少人認為，從S Petchiammal的遭遇可以看出，印度社會如今還存在著許多陋習，除此之外也有人被她為了保護、照顧女兒的母愛所感動，紛紛獻上祝福，希望未來她和女兒都能有更加幸福的人生。