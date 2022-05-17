美國田納西州一名女子和丈夫抱著愛犬睡了一整晚，未料隔天早上起床，才驚覺躺在身邊的竟是一隻「陌生狗」，讓2人都嚇一大跳，所幸上網PO了協尋啟事後，很快就找到這隻狗狗的主人，而2家人也因為這件詭異又逗趣的事件結緣，主人和狗狗們都成為好友。

根據《鏡報》報導，茱莉（Julie Thornton Johnson）家中養了3隻狗，且到了晚上經常會和愛犬們一起睡覺，然而某天早上茱莉和丈夫醒來時，發現床上多了一隻陌生的棕色大狗，讓夫妻2人都嚇一大跳，先是拉了拉被子試探，發現這隻陌生大狗依偎得更靠近，他們才明白牠其實相當友善。

有趣的是，他們家的狗似乎並不在乎這隻陌生大狗是從何而來，讓茱莉忍不住開玩笑地說，要將愛犬們從「家庭保鑣」的崗位上解雇。事後茱莉將這段詭異的故事分享到Facebook上，希望能找到狗狗的原主人，不久後就傳來好消息，茱莉開心地更新貼文：「牠叫娜拉（Nala），牠的主人已經在來的路上了」。

娜拉的主人叫做克莉絲（Cris Hawkins），在接回愛犬後她也發了一篇文，透露娜拉是一隻過於友善的狗，常常會忽略別人的私人空間，硬是要和對方擠在一起。前一天晚上她帶著娜拉外出散步時，牠突然掙脫繩索跑走，家人非常擔心到處尋找，卻都看不到牠的身影，凌晨4點左右當地還開始打雷下雨，「我想牠可能很害怕打雷，所以跑進一間聞起來很友好的人的家」。

此外，克莉絲在文中特地感謝茱莉和她的丈夫，「謝天謝地，這對夫妻覺得很有趣，沒有因此而生氣」，而且2戶人家其實距離並不遠，「感謝茱莉保護娜拉的安全，像對待自己的愛犬一樣照顧牠」。而2家人也因此成為好友，幾天後克莉絲便帶著娜拉和茱莉家的3隻狗狗一起玩耍。