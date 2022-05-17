古蜀國遺跡三星堆位於大陸四川省廣漢市城西三星堆鎮的鴨子河畔，屬青銅時代文化遺址，以古域內三個相連黃土堆而得名。大陸近幾年持續發掘出令人驚奇的文物，最新出土文物近日首次曝光，其中還有一個類似「現代機器狗」的銅神獸，意外獲得關注。

綜合陸媒報導，四川農民在1929年耕作時挖出玉石器，才意外發現三星堆遺址，雖然當時已進行挖掘，但無奈人物力不足，因此成果有限，直到改革開放後，才開始投入較多資源進行發掘，陸續出土許多文物，是目前已知範圍最廣、延續期間最長，而且文化內涵最豐富的古文化遺址，英國媒體還曾稱，三星堆文物比兵馬俑更不同凡響。

而三星堆文物近日將在宜賓市博物院展出，其中一件在2021年新發現文物「銅神獸」首次曝光，也獲得許多人關注，銅神獸出土於遺址祭祀區3號坑坑底，臨近西壁，長28.5公分、高26.4公分、寬23公分，器物呈現昂首挺胸的姿勢，四肢則蹲伏在地面，頭頂上有一根角，頭部兩側有類似「臣」的字眼，身上還有雲雷紋裝飾，不少人直呼它像「現代機器狗」，另外，還有展出青銅小立人、立髮銅人頭像等，同樣也是前所未見。

三星堆遺址最著名的就是出土許多造型奇特的青銅面具，例如三星堆「六大國寶」之一的青銅縱目面具，其雙眼與眉尖向上，眼球非常突出，並露出極為神秘的笑容，同時又給人強烈的威懾感，有專家認為，這件面具並非單純的人像或獸面具，而是人神合一的意象造型。