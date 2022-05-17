大陸新冠肺炎疫情嚴重，各地為了防堵病毒，而實行各種措施。雲南紅河當地國小要求學生必須做過PCR，結果正常才能返校上課，然而近日出現一名8歲男童披著塑膠袋，帶著7歲妹妹一起淋雨徒步20公里，到學校進行篩檢的畫面，影片曝光立刻掀起熱議。

根據《搜狐千里眼》報導，為了防止疫情擴散，雲南省紅河縣當地小學要求學生在開學前，必須全部做過PCR，結果正常才可以返校上課。一名8歲男童因為家裡距離學校比較遠，於是在下雨天披著塑膠袋，和7歲妹妹徒步走到學校進行篩檢。

普姓老師透露，這對兄妹的家境比較困難，家中沒有雨傘，因此在篩檢日當天，只能披著塑膠袋當作雨衣，勉強遮擋雨水，而且他們家距離學校約有20公里，來回走一趟就要40公里，讓他忍不住感嘆，這樣的畫面讓他感到非常心酸。

影片曝光後立刻在網路上引起熱議，網友們紛紛留言：「有幫忙的管道嗎？想送兩把雨傘」、「希望他們健康」、「看到這樣的就特別難受」；另外也有人回想起自己小時候，也曾度過一段類似於這對兄妹的辛苦生活，「小時候我也是沒有雨傘沒有雨衣，我媽媽也是拿塑膠袋做成雨衣的，那時候很嫌棄，其實能供我上學就很不錯了！」、「我當年像他這麼大的時候，家裡也窮得買不起傘，去上學就頂一個化肥袋，看著這個小男孩我真的很難過」。