世上肌肉最發達的鯊魚！美國德州一名動物攝影師日前至墨西哥瓜達盧普島進行拍攝，意外遇到一條重達1360公斤的大白鯊，而大白鯊在覓食過程中，不斷扭動身體，腹部肌肉清晰可見，好像擁有6塊肌，超強壯體格也讓不少人驚呼。

根據《太陽報》報導，動物攝影師布爾索（Rodney Bursiel）先前至瓜達盧普島（Guadalupe Island）進行拍攝工作，並進入潛水籠中近距離觀察鯊魚，遇到一條重達3000磅（約1360公斤）的大白鯊，當時牠正在覓食，發現靠近水面處有魚群，便露出鋒利牙齒向上狂咬，期間牠又出於好奇，靠近潛水籠觀看攝影師與潛水員。

布爾索曝光當時的照片，只見大白鯊覓食時，腹肌非常明顯，宛如擁有6塊肌，讓不少人驚呼不已，而布爾索提到，「大白鯊與我們想像中的形象差很多，當我和大白鯊面對面時，我反而覺得牠們相當平靜，許多人其實並未實際接觸過鯊魚，認為牠們非常恐怖，但鯊魚其實時常被誤解，不僅如此，牠們在生態系統中佔有非常重要的角色」。

不只大白鯊擁有腹肌，澳洲也曾出現腹肌袋鼠，北領地愛麗斯泉（Alice Springs）一間袋鼠庇護所裡，一隻紅袋鼠「羅傑」（Roger）就因強壯體格爆紅，牠從頭到尾身約200公分、體重90公斤，每天都會與庇護所人員進行身體鍛鍊，其中最喜歡表演「捏爆鐵桶」。