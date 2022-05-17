印尼近日發生一起鱷魚攻擊事件，一名漁民像往常一樣到河邊捕魚，未料竟遭鱷魚埋伏攻擊，被拖到河中活生生吃掉，一旁的村民見狀全都嚇壞了，更目擊漁民殘缺的遺體浮上水面，搜救隊員找了2天，才終於證實該漁民已經不幸身亡。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在東科拉卡縣（East Kolaka Regency）拉東易河（Ladongi River），本月10日60歲的漁民瓦卡林（Wacalling）到該處捕魚，未料才剛下水不久，就有一隻鱷魚撲向他，並將他拖入水中，由於事發突然，不只瓦卡林反應不過來，一旁的人們也都被嚇到愣在原地，不敢上前幫忙，也不敢靠近河邊，不到10分鐘後，鱷魚就咬著瓦卡林殘缺的身體浮出水面，這時他已經沒有生命跡象。

村民事後向當地的相關單位通報此事，聯合搜救小隊立刻派人乘著遊艇在河上尋找，直到12日下午，才在距離瓦卡林遭受鱷魚攻擊的2公里處，找到瓦卡林的遺體；對此搜救隊的瓦尤迪（Wahyudi）透露，遺體被發現時，並不完整且布滿傷痕，不但左手臂不見了，大腿上也有多處傷口。

據了解，瓦卡林每天都會到附近撒網捕魚，對於這片河域並不陌生，但面對鱷魚突如其來的攻擊，瓦卡林在手無寸鐵的情況下無法反擊，也沒有任何自救的機會。目前當局已經將瓦卡林的遺體交給他的家屬，並送至殯儀館，另外也已經撤離河附近的居民，防止意外再度發生。