大陸浙江一間動物園中，出現一隻長相奇葩的猴子，不但有著濃密的黑髮和落腮鬍，還有一張非常方正的「國字臉」，遊客將牠的影片PO上網後，立刻掀起一陣熱議，不少網友質疑是否為P圖。對此園方也出面解釋，這隻猴子的品種為「黑帽懸猴」，且被列為瀕危物種。

綜合陸媒報導，一名女遊客日前到浙江省紹興嵊州市的一間動物園，無意間發現一隻長相十分特殊的猴子，不但有著「國字臉」，黑色毛髮還圍繞著臉部生長，看起來就像是「落腮鬍」，搞笑的造型讓女遊客一看到就笑了出來，並拿出手機拍攝，上傳到網路時還忍不住調侃，稱這隻猴子的長相「略顯成熟穩重」。

影片曝光後，不少網友都感到十分驚奇，紛紛留言：「不會是工作人員假扮的吧？」、「這到底是猴子進化了？還是人退化了？」、「已經忘了正常猴該長啥樣」、「這是AI換臉了嗎？」；對於眾人的質疑，女遊客強調，很確定自己拍的是真正的猴子，不可能是由工讀生假扮，「因為人扮的話不可能長這麼小」。

另外，動物園也出面澄清，這隻猴子的品種為「黑帽懸猴」，屬於靈長目懸猴科，且被列為瀕危動物，由於頭頂上長著一塊黑色毛髮，看起來很像帽子而得名，主要分布於南美洲。而這隻猴子是一家三口，只有牠的臉最方、長得最像人，之前幫牠拍照時，拍照軟體還將牠的臉識別成別人的臉。