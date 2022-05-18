貓熊憨態可掬的模樣深受眾人喜愛，但由於牠們生育率低，因此被世界自然保護聯盟（IUCN）列為「易危級」，大陸目前也極力在保護貓熊，並設立研究中心進行繁育，時常在社群媒體分享貓熊的日常，吸引不少網友關注。大陸四川「成都大熊貓繁育研究基地」近日分享一段貓熊寶寶爭寵影片，失落模樣融化一票粉絲。

《iPanda熊貓頻道》在微博分享一段影片，成都大熊貓繁育研究基地的2名飼養員正在照顧貓熊寶寶，豈料其中2隻小貓熊都想與同一名飼養員玩，但飼養員無法同時照顧牠們，顧著和其中一隻玩耍時，不小心忽略另外一隻，被冷落的貓熊寶寶似乎非常受傷，期間不斷環抱飼養員的手臂求關注，好像在說「你也跟我玩嘛！」。

最後，被冷落的貓熊寶寶只能呆坐在原地，看到飼養員要離開時，還緊緊抓住對方的腿不放，可愛模樣融化不少網友，並表示「一臉委屈的小貓熊好可愛」、「貓熊寶寶：喂！鏟屎官，你看見我沒有？我這麼可愛的寶寶，你沒看見？」、「大膽！竟然忽視本國寶」、「好想抱抱牠啊！現在報名飼養員還來得及嗎？」。

成都大熊貓繁育研究基地建立於1987年3月，初期主要搶救野外的6隻大貓熊，截至2015年，該基地的貓熊圈養種群數量已增加到152隻，是全球最大的圈養大貓熊人工繁殖種群，不僅專門從事瀕危野生動物研究、繁育、保護教育，還結合公眾和旅遊教育意義，基地裡不僅有大貓熊，還有小貓熊、金絲猴及其它瀕危野生動物。