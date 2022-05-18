現今社群平台發達，不少人都會在網路上分享日常生活或各種美照。近日羅馬尼亞一名女子和友人到泰國蘇梅島旅遊，在瀑布上遊玩時，決定爬上一顆大岩石自拍，未料上面太過濕滑，女子瞬間失足，從15公尺的高處墜崖，後腦杓因受到撞擊大量出血，最後不幸身亡。

根據《鏡報》報導，羅馬尼亞23歲女子博迪雅（Nane-Iosana Bodea）近日和友人一起到泰國蘇梅島（Samui）旅遊，本月14日下午3點一行人在Na Muang瀑布頂端遊玩，雖然知道那邊很陡峭且危險，仍執意在靠近瀑布邊緣的小池塘玩水消暑，結果博迪雅為了自拍而爬上岩石時，不小心失足，從15公尺的高處墜崖。

同行的友人見狀都嚇壞了，急忙衝到瀑布底下試圖拯救她，博迪雅的男友奧潘卡爾（Manuel Opancar）表示，他們好不容易才找到奄奄一息的博迪雅，但礙於地勢過於險峻，他們沒有辦法自行將她送醫，於是只好報案等待救援，然而救難人員花費了3個小時才抵達現場，眾人只能眼睜睜看著博迪雅不斷流血，最終不幸身亡。

報導指出，這起案件是自從2019年以來第3起命案，之前也有來自法國、西班牙的遊客在這裡不幸死亡，雖然瀑布附近都設有警示標語，泰國相關單位也經常宣導，在該瀑布旅遊時要多加注意安全，但還是有不少遊客為了拍美照執意闖入，導致憾事發生。