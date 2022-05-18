烏俄戰爭造成許多憾事，近日有民眾在烏克蘭的一處空屋前，發現一隻獨守在門口的狗狗，就算鄰居將牠帶回家照顧，牠仍會跑回原本的位置，似乎在等待主人回家與牠重逢，儘管附近沒有任何食物來源可以飽腹，牠依舊堅持守著空屋長達2個月。

綜合外媒報導，動物保護組織「Zoopatrul Ua」在Instagram發文，基輔近郊城鎮博羅江卡（Borodyanka）有一隻狗狗，獨自守在一棟空屋的門口，歷經2個月的嚴寒、雨露、酷暑都沒有離開，附近的鄰居看到後相當不捨，試圖把狗狗帶回家照顧，但牠都會逃跑、回到這間空屋，無奈的鄰居只好經常來這裡餵食、撫摸牠。

從影片中可以看見，有人經過空屋外時，狗狗就會從樓梯下來，期待著是不是主人回來了，不過就算發現對方不是認識的人，牠也依舊熱情地搖著尾巴示好，並緩慢地靠近，抬起頭等待對方摸摸自己。動保組織的工作人員離開時，狗狗乖巧地坐在空屋前，左右轉頭、觀察四周狀況，孤單又堅強的身影讓人十分心疼。

而「Zoopatrul Ua」決定幫助這隻狗狗，先將牠取名為「忠犬小八（Hatiko）」，並試圖找出小八的原主人，「如果你認出這個小傢伙，請寫信給我們，我們希望牠的故事能有一個圓滿的結局」。

影片曝光後，很快就吸引眾多網友關注，大家看完都心碎不已，紛紛留言：「看了心好痛，希望牠能快點找回家人，不再孤單」、「我邊看邊哭，為什麼會發生這種事…」、「願這隻狗狗一切安好」、「不知道牠的家人怎麼了？希望他們沒有放棄這麼漂亮和忠誠的狗狗，拜託來個幸福的結局吧」。