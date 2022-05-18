「我是夏天！」當我跟離世雪納瑞阿妞的照片眼神一對上時，牠就一直強調著這句話「我是夏天！」，我說：「不是啦，你是阿妞」，牠依然固執的說：「我是夏天」，夏天是媽咪在阿妞離世後養的另一隻雪納瑞，一開始我還有點懷疑是否拿錯照片，後來我問阿妞：「你投胎變成夏天嗎？」牠又不回答，要「妹妹媽咪」自己參透。

「妹妹媽咪」是阿妞對媽咪的暱稱，因為主人跟阿妞年紀一樣大，15歲對狗來說已經相當七八十歲老人，對人來說卻還只念國三而已呢，所以牠叫她「妹妹媽咪」，兩人結緣於10歲時「妹妹媽咪」到阿姨家幫忙，就愛上了這隻在阿姨家當店狗的雪納瑞，自願代替阿姨擔起照顧阿妞的責任，包含帶牠看病等媽咪該做的事。

「阿妞，你現在到底過得怎樣啦？不要再貪吃巧克力哦！」

由於阿妞已經離世兩年，主人列的問題顯然跟剛離世的主人所問的不一樣，比較像是好友久久不見的寒暄，我提醒主人再加一點愛的表達進去，才不會浪費了離世溝通的美意。這位年僅國三的媽咪隨後又補上了給阿妞的一段話，看了我心好酸，「原來我必須哭了，我對阿妞的情感才表達的出來。」她補充道。

這是這位小女孩寫給她人生中第一隻狗狗的話：「阿妞，你是媽咪最淚崩的話題，柚子貍阿姨要我寫一段話給你時，我發現我想不太到了，我好像只記得那份憂傷，兩年了，我快要把你忘記了，你的好多事，我都快忘了，但我真的好愛你，我沒有你不行，可我卻又活得好好的…」。

阿妞在離世溝通時表示，飼主新養的雪納瑞夏天，是牠挑選的「接班人」。(圖/阿妞媽咪授權提供)

15歲的主人言真意切，相信很多離世毛孩的主人都曾經歷過「沒有你，我絕對活不下去」的心痛，但「妹妹媽咪」兩年走過來，知道自己終究還是可以好好的，只是又帶有一點點罪惡感，「我明明很愛你，為何很多你的事又逐漸淡忘了呢？」

阿妞隨即跟主人說：「那是因為你放下了。你沒有忘記我，只是把我變成最美的思念」，是啊，主人已經可以用詼諧的語氣聊到阿妞過世的情景，阿妞剛斷氣時，原主人阿姨傷心大哭喊著阿妞的名字，阿妞竟真的被喊活了又醒過來，當下全家人覺得這樣留著牠繼續痛苦好像不太對，應該要放手，才又帶著祝福讓阿妞好好離開。

阿妞過世後，「妹妹媽咪」因為太想阿妞，到處尋找阿妞的身影，最後收留了另一隻雪納瑞，取名夏天，「阿妞啊，但夏天跟你差好多呢，牠脾氣又壞，又兇又粗暴…」我趁勢問主人：「阿妞離世兩年，那夏天幾歲呢？」「夏天哦，應該五六歲有了吧」，顯然夏天不可能是阿妞投胎。

既然如此，為何從頭到尾阿妞的眼神就是堅持傳遞給我牠就是夏天呢？最後阿妞自己解開了答案：「妹妹媽咪，你不要這樣說夏天，牠是我親自為你挑的接班狗，故意挑跟我個性不一樣的，就是要給媽咪更多不同的功課學習，所以請媽咪認定夏天就是我，這樣你才會跟愛我一樣愛牠」。

「妹妹媽咪」這時才終於顯露出一位15歲小孩的天真：「夏天是阿妞找來的接班狗啊，那阿妞一定花了不少錢，可見牠一定有認真上班…」讓我聽了哈哈大笑，她又說：「原來夏天是阿妞請來教我更多事的狗狗，難怪照顧夏天後，我也學會更多狗狗的事呢。」

15歲的主人，15歲的離世狗狗，一起教我很多事。