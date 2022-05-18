大陸湖北一名男子1個月前，偶然救下2隻喜鵲幼鳥，並帶回家照顧，直到喜鵲的毛都長齊後，將牠們帶至公園野放，豈料牠們似乎難忘救命恩人，頻頻飛回男子的肩膀上，放生3次都是相同結果，而他也將此事分享至社群平台，不少網友表示「萬物皆有靈」。

根據《九派新聞》報導，湖北襄陽先前經常刮風下雨，一名安姓男子外出送水時，就發現有鳥巢被風雨吹落，2隻喜鵲幼鳥從樹上掉落地面，雖然他嘗試讓喜鵲媽媽來救助，無奈當天風雨太大，擔心喜鵲媽媽無力救孩子，最終幼鳥們只能在原地等死，因此便將牠們帶回家飼養，並用小雞飼料餵食喜鵲幼鳥。

安姓男子表示，起初喜鵲幼鳥都還不太會飛，1個月後羽毛漸漸長齊，而且也能順利飛行，才將牠們帶至公園放生，當時他觀察一陣子後，雖然發現喜鵲有些難融入其他鳥群，但牠們狀態良好，便決定先行離開，隨口說「我要回家了，你們就好好在這啊」，沒想喜鵲竟馬上飛到他的肩膀上，而且不願離開，嘗試放飛好幾次都是相同結果，每次都會跟著他回家。

安姓男子提到，如今這2隻喜鵲每天都站在他店門口的枇杷樹上，天氣冷時只要喊牠們的名字「明明」和「亮亮」，喜鵲就會飛回店裡，「我經常跟牠們說話、互動，牠們通人性，聽得懂」，雖然喜鵲不願離開，但他認為喜鵲屬於大自然，之後還是會再嘗試放飛，如果真的飛走了，他雖然會覺得不捨，但認為這樣對喜鵲才是最好的。