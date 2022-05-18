古代民間小說裡一提到龍宮，肯定會出現蝦兵蟹將，而且由烏龜擔任丞相，掌管宮中一切事務，不過烏龜給人藏頭露尾的形象，為何古人會用牠做為丞相代表，其實烏龜可是四象之一，在古代地位相當崇高，甚至還被列為四靈之一。

根據《梨視頻》報導，烏龜其實四象之一，所謂的四象就是青龍、白虎、朱雀、玄武，其中玄武的形象是蛇和烏龜的混合體，有時甚至僅用烏龜做表示，在《禮記·曲禮》就曾提到「玄武，龜也，龜有甲，能禦侮用也」，指烏龜有善於保護自己的特長，符合守城的形象。

另外，根據陰陽五行理論，玄武鎮北方，而北方又屬水，因此在民間信仰中，玄武又被視為水神，王逸《九懷章句》就曾寫道「天龜水神」，在《後漢書·王梁傳》「玄武，水神之名。」也有相同記載，而《重修緯書集成》卷六《河圖》「北方七神之宿，實始於斗，鎮北方，主風雨。」因此烏龜作為水神代表，在龍宮擔任丞相相當合理。

而烏龜又是最長壽的動物，古代喜歡將動物分為五類，稱為「五蟲」，分別是鳥類的羽蟲、獸類的毛蟲、甲殼類及蝦蟹的介蟲，有鱗片的蛇、蜥及魚類的鱗蟲，還有無毛動物，例如人、蚯蚓、蛙類等的臝蟲，按《大戴禮》記載「介蟲三百六十，神龜為之長」，由此可知，烏龜的地位高於貝類、蝦蟹，因此適合擔任掌管職位。

烏龜不只壽命長，而且還很有靈性，在《禮記·禮運》記載，「麟、鳳、龜、龍，謂之四靈」，顯示烏龜在古代人眼中，是非常有靈性的動物，而且姜太公、周公等上古時代的人，經常用占卜決定大事，占卜所用的工具就是龜殼，說明古人認為烏龜多少擁有預知的能力，也顯示烏龜在古時備受尊崇，因此常被寫入小說中擔任管事的丞相。