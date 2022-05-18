現代自由戀愛的風氣盛行，大多數人都可以自己選擇要攜手度日的對象，但在結婚之後，若發現兩人不合，或對方做出傷害自己的事情，都可以透過離婚終止彼此的關係。但在古代，離婚卻不像現在一樣容易，如果男方想要休妻，妻子的行為必須符合「七出」的其中一個條件，才可以要求離婚。

綜合陸媒報導，「七出」一詞源自漢代記載於《大戴禮記》的「七去」：「婦有七去：不順父母去、無子去、淫去、妒去、有惡疾去、多言去、竊盜去」，唐代以後才正式被收錄於《唐律》，若不符合七出或義絕、和離、違律成婚而離婚，就必須受到懲罰。

而這七去背後所代表的含意，分別為「不順父母」，指不孝順丈夫的父母；「無子」，指生不出兒子，也就是「絕世」；「淫」，指與丈夫外的男子通姦，會造成腹中胎兒血緣不清不楚，也就是「亂族」；「妒」，指妻子好忌妒，造成「亂家」；「有惡疾」，指患有嚴重的疾病；「口多言」，指妻子話太多或愛說別人閒話；竊盜，指偷東西。

唐代的七出內容與七去相似，包含無子、淫佚、不事舅姑、口舌、盜竊、妒忌、惡疾；整體來看，兩者都是以夫家整體家族利益為考量，只要妻子的行為或身體狀況無法滿足，夫家就能逼迫妻子離婚，然而由於七出的包含範圍太過廣泛，夫家很可能因此濫用，於是又訂立了「三不去」，以保障女性在婚姻中的權益。

三不去的內容包含「有所娶無所歸」，指妻子無娘家可歸；「與更三年喪」，指妻子曾替舅姑服喪三年；「糟糠之妻不可棄」，指丈夫娶妻時貧賤，但後來變得富有。只要符合以上其中一項，即便妻子犯下了七出中的任何一條，丈夫仍不能輕易休妻，但惡疾和淫這兩項，不在三不出的保障範圍內。