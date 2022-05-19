When the pilot tells you that he needed to avoid a 🦄 and you dont believe him! Always believe the pilot #unicorns #Believe pic.twitter.com/fsp3NvIlrp — NPAS London (@NPASLondon) May 16, 2022

飛行員在飛行過程中，如果遇到障礙物，都必須立刻回報塔台，不過卻有飛行員通報，有一隻「獨角獸」阻擋了他的去路，讓地面上接獲消息的同事瞬間傻眼，原以為對方在開玩笑，直到飛行員回傳照片後才真相大白。

英國國家警察航空服務隊（NPAS，National Police Air Service）16日在官方推特上PO文分享執勤時的一段有趣插曲，內文寫道，「當飛行員跟你通報說，他需要避開一隻獨角獸，而你卻不相信他的時候…請永遠相信飛行員！」

根據官方釋出當天的執勤照片顯示，確實有一顆「獨角獸氣球」飄浮在空中，也難怪飛行員會回報「需要避開獨角獸」，這讓當時誤以為飛行員在開玩笑的同事，也忍不住被眼前荒謬的景象給逗笑。

這段插曲曝光後隨即掀起網友熱議，還有網友做出還原影片，模擬現場狀況，紛紛留言打趣笑說「天馬行空原來是真的」、「快來看天上有獨角獸」、「這種氣球竟能飄如此高」；還有人指出，3歲姪女也有一顆取名為「奧斯卡」的獨角獸氣球，「當它斷掉飛走時我姪女很難過，不過我把照片給她看以後，她現在一直告訴大家，奧斯卡在天上玩得很開心」，對此NPAS也笑回「我們設法避開了正在欣賞美景的奧斯卡」。