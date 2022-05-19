不少人有買彩券的習慣，希望自己有朝一日能一夕致富。大陸甘肅省一間彩券行近日開出2張頭獎，有趣的是，中獎人都是同一名男性，他先是中了3299萬元人民幣（約1億4532萬元），又中1000萬人民幣（約新台幣4405萬元），讓不少人看了非常羨慕。

根據《星視頻》報導，甘肅蘭州市一名詹姓男子平時有買彩券的習慣，日前他竟一次中了2張頭獎，而且2張彩券的出票時間僅隔4秒，詹男表示，他多年來都保持一次購買2張彩券的習慣，2張號碼都一樣，並交由電腦選號，其中一張會追加投注。

詹男提到，每次買彩券時他都是理性下注，因此也不會多買，此次他僅花25元人民幣（約新台幣110元），沒想到就中了頭獎，獎金一共是4299萬人民幣（約新台幣1億8936萬），結果也是他始料未及的。不少網友得知後紛紛表示「財神選中之人」、「天選之人」、「中頭獎本來就很難了，他還一次中2張」。

據了解，大陸的大樂透玩法與台灣不同，民眾可選擇購買追加投注，追加投注若中獎，不僅能擁有基本投注的中獎獎金，另外還會再加上80%的追加獎金。